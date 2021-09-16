بدأ المبعوثان إلى اليمن الأمريكي تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبيرغ جولتهما في المنطقة لعقد لقاءات مع عدد من قيادات الشرعية في الرياض ومسؤولين في سلطنة عمان في إطار مساعيهم لتقريب وجهات النظر والضغط على مليشيا الحوثي للرضوخ للسلام وتنفيذ المبادرات المطروحة لوقف الحرب.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس (الأربعاء)، أن ليندركينغ سيلتقي كبار المسؤولين في المملكة والحكومة اليمنية وسيسافر إلى عمان للقاء كبار المسؤولين هناك، كما سيلتقي المبعوث الأممي هانس غروندبروغ، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.وأكدت الوزارة أن جهود ليندركينغ تركز على دفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني. وكان المبعوث الأمريكي حذر في تصريح لقناة «بي بي سي» أمس، من خطورة استمرار القتال على الأوضاع الإنسانية، داعيا جميع الأطراف إلى وقف القتال خصوصا الهجوم على مأرب، والسماح للشرايين الاقتصادية في البلاد بالانفتاح، موضحاً أن ذلك سيعطي اليمنيين أملاً أن ينجح الجهد الدولي.وأكد أن الحوثيين من خلال مواصلة القتال وهجومهم في مأرب لن ينتصروا في هذا الصراع ووصلوا إلى طريق مسدود، مؤكداً أن المليشيا لديها مخزون من المشتقات النفطية وتستخدم السوق السوداء لرفع أسعار الوقود بشكل يفوق قدرة اليمنيين العاديين.واتهم مليشيا الحوثي بالفشل في التزامها باتفاق ستوكهولم، محذرا من أنها تستخدم الإيرادات لدعم المجهود الحربي كما هو الحال في هجوم مأرب بدلا من استخدام الأموال لصالح موظفي الخدمة المدنية.وشدد على أن بلاده تدعم جهود السلام وترفض القيود على ميناء الحديدة وعرقلة الوصول والتنقل.