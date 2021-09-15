بإسناد القبائل وتحالف دعم الشرعية، أحبط الجيش الوطني اليمني اليوم (الأربعاء) هجوماً حوثياً في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، وكبد المليشيا الإرهابية خسائر فادحة.ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله: إن مليشيا الحوثي نفذت هجوماً نحو مواقع قواتنا في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، إلا أننا تمكنا من التصدي له بعد معارك عنيفة سقط خلالها عدد من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح، وجرى تدمير عدد من الآليات.ولفت إلى أن مدفعية الجيش اليمني شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات المليشيا في مواقع متفرقة من الجبهة وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.تزامن ذلك، مع قصف مركز لمقاتلات تحالف دعم الشرعية التي استهدفت بغارتين جويتين تعزيزات وتجمعات للمليشيا الانقلابية في منطقة عقبة الحمراء في مديرية ناطع شمال شرقي محافظة البيضاء.في غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية وشهود عيان في محافظة تعز ، بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بـ4 غارات جوية الليلة الماضية منصات لإطلاق الصواريخ في معسكر مطار تعز شرق .