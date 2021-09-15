كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحرريين الفلسطينيين عن الشهادات الكاملة للأسرى الفلسطينيين المعاد اعتقالهم بعد هروبهم من سجن جلبوع الإسرائيلي. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم (الأربعاء)، إن محامي الهيئة خالد محاجنة أكد تعرض الأسير محمد العارضة للضرب والتعذيب، مؤكدا أنه لم يسمح له منذ الاعتقال بالنوم سوى 10 ساعات فقط، وحرم من الطعام والشراب، وأفاد بأنه محتجز داخل زنزانة صغيرة تخضع لمراقبة كبيرة. وأفصح محاجنة أن العارضة تعرض للضرب المبرح ورطم رأسه بالأرض.وبحسب هيئة الأسرى، قال أحد المحققين للعارضة: «أنت لا تستحق الحياة وتستحق أن أطلق النار على رأسك».وأبلغ الأسير العارضة محاميه خلال زيارته له في مركز تحقيق الجلمة، أنهم حاولوا قدر الإمكان عدم الدخول للقرى الفلسطينية في مناطق 48 حتى لا يتعرض أي شخص للمساءلة.وأضاف: لم تكن هناك مساعدة من أسرى آخرين داخل السجن، معلنا أنه المسؤول الأول عن التخطيط والتنفيذ لهذه العملية التي بدأت في ديسمبر 2020.ونقل محاجنة عن العارضة قوله: كنا الأسرى الـ6 مع بعضنا حتى وصلنا قرية الناعورة ودخلنا المسجد، ومن هناك تفرقنا، كل اثنين على حدة، كان لدينا خلال عملية الهروب راديو صغير وكنا نتابع ما يحصل في الخارج.وأضاف: «حاولنا الدخول لمناطق الضفة الغربية، ولكن كانت هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة، وتم اعتقالنا صدفة ولم يبلغ عنا أي شخص من الناصرة، إذ مرت دورية شرطة وعندما رأتنا توقفت وتم الاعتقال». وأوضح أن «عملية حفر نفق الهروب بدأت في ديسمبر 2020، وحتى موعد هروبنا».