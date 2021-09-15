كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن استعادة حكومته أموالاً منهوبة من الخارج خلال الفترة الماضية. وقال أمام المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، الذي انطلق اليوم (الأربعاء) في بغداد بمشاركة عربية وأجنبية، إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، لذلك كان الفساد حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي.وأفاد بأن حكومته وضعت منذ البداية هدف أساسيا في محاربة الفساد، «وشكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهات القضائية ووزارة العدل والرقابة المالية».وأفصح الكاظمي عن أن اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج (لم يحدد حجمها) رغم تعرضها إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها.من جهته، قال وزير العدل العراقي سالار عبدالستار، إن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سارقي المال العام. وأضاف أن هناك ضعفاً بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة، وشدد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية، والعزم على استرداد أموال العراق من الخارج.ويعقد المؤتمر الدولي لاستراد الأموال المنهوبة من الخارج، بمشاركة أمين الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية.