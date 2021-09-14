كشفت السلطات المغربية اليوم (الثلاثاء) عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن المشتبه بهم الثلاثة الذين أوقفوا في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البلاد يبلغون من العمر 37 و27 و21 سنة، موضحة أنهم كانوا يخططون لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار إحدى الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل، بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة.

ووفقاً للبيان فإن «العمليات» فتشت منازل المشتبه بهم ومتجر أحدهم مع حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الإنترنت تحرض وتمجد العمليات الإرهابية، موضحة أن المشتبه به الرئيسي كان ينشط في التجنيد والاستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية.

ولفت البيان إلى أن الموقوفين وضعوا في الحراسة النظرية فيما يتواصل التحقيق للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها المتطرفة.

يذكر أن الشرطة المغربية فككت منذ 2002 أكثر من ألفي خلية إرهابية، وأوقفت أكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بـ«الإرهاب»، وفق أرقام المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير الماضي.