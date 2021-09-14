استهجنت منظمات حقوقية يمنية اليوم (الثلاثاء)، جرائم الألغام الحوثية المستمرة بحق المدنيين في محافظة الحديدة. وطالبت منظمة «ميون» للحقوق والحريات في الحديدة، الأمم المتحدة بضرورة بذل جهود دولية أكثر لتطهير الساحل الغربي اليمني من حقول الألغام وبقية المناطق الموبوءة وإلزام الحوثي بالكشف عن خرائط زراعتها لتلافي سقوط ضحايا مدنيين آخرين، واصفة الحادثة بالجريمة الدموية المؤلمة.وأكدت المنظمة أن معاناة المجتمعات المحلية مستمرة بسبب الألغام ومخلفات الحرب التي تنفجر بين حين وآخر متسببة في مقتل وجرح مدنيين أبرياء دون وجود إسهامات فاعلة وجذرية للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة المأساوية.وطالب المرصد اليمني للألغام، المجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين في اليمن جراء تحويل المليشيا المزارع والطرقات إلى حقول ألغام. فيما دعت منظمة «سام» للحقوق والحريات في جنيف، المجتمع الدولي إلى الضغط على المليشيا الحوثية لوقف زراعة الألغام والكشف عن خرائطها وتجنيب المدنيين المزيد من الضحايا، ونددت في بيان، بجريمة الألغام الحوثية بالحديدة التي أصيب فيها 19 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال.