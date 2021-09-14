تنطلق في بغداد غدا (الأربعاء) أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، وممثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية عربية.وتتولَّى هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة العدل في العراق مهمة تنظيم المُؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عمل مشتركة وتقديم أوراق عملٍ بحثية تتناول أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية الوطنية في مسألة استرداد الأصول والأموال التي تهرب خارج حدود بلدانها، وماهية الحلول والمعالجات التي يمكن أن تسهم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيات الأممية والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليـة.