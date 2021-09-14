أعلن الكرملين خضوع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحجر صحي بعد رصد إصابات بفايروس كورونا في الدائرة المحيطة به، مؤكداً في بيان له اليوم (الثلاثاء) أن بوتين في حالة صحية جيدة تماما ولم يصب بمرض كوفيد-19، ولكنه قرر الدخول في عزل ذاتي.وقال بوتين في مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون إنه بسبب رصد إصابات بفايروس كورونا في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة، ولن يشارك حضوريا في قمة إقليمية تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في طاجيكستان، بحسب الكرملين.وجاء الإعلان عن دخول بويتن في حجر صحي بعد ساعات من إعلان الكرملين عن لقاء الرئيس الروسي مع بشار الأسد، واجتماعه مع رياضيين والمشاركة في تدريبات عسكرية.