وصفت وزارة الدفاع الأمريكية العلاقة السعودية - الأمريكية بأنها متجذرة وإستراتيجية، خلال إجابة المتحدث باسم «البنتاغون» على سؤال صحفي عن أسباب تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المملكة الأسبوع الماضي.

وأوضح متحدث البنتاغون «كنا نأمل بالاجتماع مع ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولكن الزيارة تأجلت من الجانب السعودي». واستدرك «السعودية شريك أساسي بالمنطقة».

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد اوضح أخيراً وفقاً لتصريحات بثتها قناة «سي إن إن» الأمريكية، أن زيارته إلى السعودية تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب ما أسماه «إعادة الجدولة من الجانب السعودي»، معرباً عن تطلعاته إلى إتمام زيارته إلى المملكة في المستقبل القريب.

وحين سأله الصحافيون عما إذا كان قد جرى تأجيل الزيارة قال: «تأجلت»، مجدداً التأكيد على أن «السعودية حليف أساسي، ولدينا مصالح مشتركة في المنطقة، وسنواصل حل القضايا الصعبة معاً».

‏وكانت وزارة الدفاع السعودية وصفت العلاقات السعودية - الأمريكية بأنها «قوية، وصامدة، وتاريخية»، بحسب بيان تلقته وكالة «أسوشيتدبرس»، مؤكدة أنها قادرة على الدفاع عن أرضها، ومياهها، وسمائها، وشعبها.