تواصل ألغام الحوثي إيرانية الصنع حصد أرواح المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية أبرزها الحديدة، إذ أصيب 19 مدنياً خلال الساعات الماضية بانفجار لغم أرضي في طريق فرعي شرق قرية قطابا بمديرية الخوخة جنوب المحافظة.وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة لـ«عكاظ»: يومياً يصلنا ما بين 4 إلى 5 مصابين بسبب الألغام الحوثية، لافتا إلى انفجار لغم بسيارة تقل عددا من المدنيين ما تسبب في إصابة 19 مدنياً بينهم أطفال حالتهم خطيرة وجرى نقلهم إلى محافظة عدن. وأكد أن المليشيا حولت المزارع والطرقات وحتى خطوط المشاة ورعاة الأغنام إلى حقول ألغام.في غضون ذلك، كشف نازحون من مديرية اللحية شمال الحديدة، عن قيام المليشيا بإجبارهم على النزوح وإخلاء مساكنهم لإنشاء منطقة عسكرية في عدد من القرى المطلة على البحر الأحمر، ووفقاً لما نقله موقع «الساحل الغربي» الإخباري، فإن المليشيا منحتهم مهلة قصيرة لإخلاء المنطقة، وحتى انتهاء المهلة أجبروا على التهجير القسري.وذكر أن المليشيا تزعم أنها ستنشئ مخازن استراتيجية نفطية في تلك المناطق الساحلية غير أن الأغراض والاستحداثات عسكرية بحته نظراً لأهمية مديرية اللحية التي تتاخم مديرية ميدي الحدودية ولها رصيف يتخذه خبراء إيرانيون وحوثيون مركزاً لإدارة الزواق المفخخة التي تستهدف الملاحة الدولية وعمليات التهريب.وتظاهر العشرات من أبناء مديريات الساحل الغربي أمس (الإثنين) في مديرية المخا تنديداً بالإرهاب الحوثي والمطالبة بمحاسبة عبد الملك الحوثي الذي أحرقت صوره في المظاهرة.