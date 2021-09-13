رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في مليشيا «حزب الله» طلال حمية. وأعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للخارجية على حسابه على تويتر اليوم (الإثنين)، أنه سيقدم المبلغ مقابل معلومات عن رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله المدعوم من إيران. وأكد أن حمية يعتبر مسؤولاً عن عمل خلايا التنظيم الإرهابي في جميع أنحاء العالم. وأوضحت الخارجية أن الحزب يحتفظ بخلايا منظمة في جميع أنحاء العالم، فيما يتولى قسم الأمن الخارجي في حزب الله مسؤولية التخطيط والتنسيق بينها، فضلا عن تنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان. ولفتت إلى أن هجمات هذا المكتب استهدفت في المقام الأول إسرائيليين وأمريكيين، إلا أنها لم تقدم أي معلومات عن تواريخ أو المواقع التي حصلت فيها تلك الاعتداءات.يذكر أن برنامج المكافآت من أجل العدالة كان عرض أيضا في أغسطس مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد آخر في المليشيا اللبنانية يدعى خليل يوسف حرب، لضلوعه في تهريب مبالغ مالية كبيرة للحوثيين.