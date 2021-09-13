بعد نحو 3 أشهر استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة اليوم (الإثنين) محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.ويواجه نتنياهو الذي أصبح زعيما للمعارضة في الجلسة الخامسة منذ تقديم المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت لائحة اتهام ضده نهاية شهر يناير 2020 اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.وقالت القناة الإسرائيلية 13 إن محاكمة نتنياهو استؤنفت اليوم في المحكمة المركزية بالقدس، وعقدت بدون حضوره، موضحة أن المحكمة تستمع إلى شهادة الرئيس التنفيذي السابق لموقع «والا» الإخباري إيلان يشوع، فيما أعلن موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخباري، أن يشوع هو الأول الذي يقدم شهادته في القضية المعروفة بالملف 4000.ويتهم نتنياهو في هذا الملف بتقديم تسهيلات الفترة ما بين 2014-2017 لرجل الأعمال شاؤول الوفيتش مقابل حصوله وعائلته على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري المملوك لرجل الأعمال.ولفت الموقع إلى أن محامي الدفاع عن نتنياهو سيدخلون قاعة المحكمة مسلحين بأدلة جديدة مستمدة من الاتصالات الشخصية بين يشوع وشخصيات أخرى يأملون أن تظهر أن نتنياهو لم يحظ بتغطية تفضيلية من قبل الموقع الإخباري، مضيفاً أن الدفاع يحاول إظهار أنه على عكس ما قاله يشوع بالمحكمة، وأن الأوامر كانت بإعطاء قصص معينة مساحة أكبر أو أصغر ليس فقط من نتنياهو ولكن أيضًا من سياسيين ورجال أعمال وشركات. وذكر الموقع أن المحامين لدعم قضيتهم سيقدمون محتوى من نحو 25 ألف سطر من الرسائل النصية ومئات من رسائل البريد الإلكتروني الشخصية بين يشوع وآخرين.