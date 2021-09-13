في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت مصادر نيابية عراقية تعاونا أمنيا استخباريا بين قوى الأمن والجيش العراقي وقوات البيشمركة. وكشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب اليوم (الاثنين) تشكيل غرفة استخبارية مشتركة بين بغداد وأربيل يمثلها الجيش الاتحادي والبيشمركة، لتعقب المطلوبين وتفكيك الخلايا النائمة للجماعات المتطرفة.وقال عضو اللجنة أيوب الربيعي إن غرفة عمليات استخبارية بين الجيش الاتحادي والبيشمركة شكلت في ظل التحديات الأمنية الراهنة في العراق، ما يتطلب تنسيقا أعلى في البعد الاستخباري لتعقب المطلوبين وتفكيك الخلايا النائمة للجماعات المتطرفة لتحقيق 3 أهداف مهمة.وأفاد بأن «الأهداف الثلاثة هي تعقب أسماء المطلوبين للقضاء وخاصة قادة الخلايا الإرهابية والتعامل مع الأنشطة المعادية في المناطق ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى رصد التمويل، وبقية الملفات الأخرى التي لها ضرر في المشهد الأمني العام».ولفت إلى أن التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل له إيجابيات كبيرة في المشهد الأمني وحقق نتائج بالفعل، مؤكدا أن تعقب المطلوبين للقانون والهاربين بين المحافظات والإقليم ضرورة من أجل درء مخاطر الخروقات، ومحاكمة من أجرموا بحق العراقيين من كل المكونات والأطياف، إذ إن غرفة الاستخبارات تعمل في ملفات مهمة من ناحية تبادل المعلومات.