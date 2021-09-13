في أول جلسة لها بعد تشكيلها، عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعا اليوم (الإثنين)، لوضع عناوين عملها وتحديد أولوياتها وتأليف لجنة صياغة البيان الوزاري الذي -وفقا لتجارب اللبنانيين- لن يكون سوى ورقة بروتوكولية، لأن السلطة كعادتها ستعمل خارج إطار البيان، أما بالنسبة للصورة التذكارية التي التقطت، فستضاف لسجلات الصور التي سيوثقها التاريخ لهذه السلطة التي استولدت نفسها مرات ومرات بأسماء وأشكال مختلفة.وفي مستهل الجلسة لم يخرج الرئيس ميشال عون عن «النوتة المعهودة» وقال: نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، داعيا إلى عدم إضاعة الوقت، إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة. وطالب بإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض.ولفت إلى أن هناك صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة، وقال إن الخارج والداخل يعولان على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا.وطالب عون أن تضمّن البيان الوزاري إضافة إلى الثوابت الوطنية، خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد، واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، واستكمال وتنفيذ خطة الكهرباء.من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان يتطلب إجراءات استثنائية، واصفا الوضع بأنه صعب للغاية ولا نملك عصا سحرية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه. وخاطب أعضاء حكومته بالقول: لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذل فيها ولا تمنين.وشدد على أن حكومته ستعمل من أجل كل لبنان وجميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال أو معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام أو من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون.