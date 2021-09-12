كشفت مصادر أردنية أن وفدا سوريا رفيع المستوى سيزور العاصمة عمان خلال الأيام القليلة القادمة. وبحسب المعلومات فإن وزير الدفاع علي أيوب سيكون على رأس وفد يصل العاصمة الأردنية خلال أيام.ويعتبر الأردن على رأس الدول التي تسعى باتجاه واشنطن من أجل تجنب عقوبات قانون قيصر المفروض على نظام دمشق.ولاحظ مراقبون بدء خطوات تقارب بين دمشق وعمان على أكثر من صعيد، كما تبادل الجانبان الزيارات الرسمية على مستويات عدة.