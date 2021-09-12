اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إيران بتدريب مجموعة من الإرهابيين على استخدام طائرات مسيرة (درون) لتنفيذ عمليات إقليمية. وكشف غانتس في مؤتمر عقد في جامعة رايخمان اليوم (الأحد) أن قاعدة كاشان الجوية الإيرانية تستخدم لتدريب مجموعات من اليمن والعراق وسورية ولبنان لتشغيل طائرات مسيرة إيرانية من أجل تنفيذ هجمات في المنطقة.وأكد أن تلك المجموعات تلقت تدريبات على كيفية تشغيل طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قاعدة كاشان شمال أصفهان.وقال إن إيران مسؤولة عن عشرات الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعمل لصالحها مليشيات في اليمن والعراق ودول أخرى، بحسب ما نقل موقع «Ynews».يذكر أن المليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق شهدت تحوّلاً في إستراتيجية عملها عبر اعتماد الطائرات المسيّرة.وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي قال في يونيو الماضي إن الجماعات المسلحة التابعة لإيران، التي تريد إخراج القوات الأمريكية من العراق، باتت تستخدم المسيّرات (الدرونز). فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في أغسطس الماضي أن المسيرات التي ضربت الناقلة «ميرسر ستريت» في 29 يوليو الفائت إيرانية، حيث تم تحميلها بمتفجرات من النوع العسكري، وتسببت في مقتل شخصين.وسبق أن كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مايو الماضي أنها نفذت هجمات على أهداف إسرائيلية باستخدام طائرات دون طيار مفخخة من طراز «شهاب» محلية الصنع. وتستخدم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران الطائرات المسيرة المفخخة لشن هجمات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل المملكة العربية السعودية.