أعلن وزير التعليم العالي في حكومة طالبان الجديدة عبدالباقي حقاني، اليوم (الأحد)، إن النساء يمكنهن مواصلة الدراسة في الجامعات، بما في ذلك في مستويات الدراسات العليا، لكن هذه الفصول الدراسية ستكون منفصلة بين الجنسين وأن الحجاب إلزامي للنساء، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد أيام عدة من تشكيل حكومة أفغانستان الجديدة.وأكد حقاني أن الجامعات لا بد أن تخصص أماكن لتعليم الفتيات أو تقسيم الجامعات زمنياً بين الرجال والنساء..وأضاف الوزير الأفغاني إن طالبان لا تريد إعادة عقارب الساعة 20 عاماً إلى الوراء، مشدداً بالقول: «سنبني على ما هو موجود اليوم».وأفاد أن الطالبات الجامعيات سيُطلب منهن ارتداء الحجاب، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا يعني فقط غطاء الشعر أو تغطية الوجه بالكامل، مستدركاً بالقول: «الفصل بين الجنسين سيطبق ولن نسمح للأولاد والبنات بالدراسة معاً، لن نسمح بالتعليم المختلط»، مبيناً أنه سيراجع المواد التي يتم تدريسها في الجامعات، دون الخوض في تفاصيل.تمثل النساء حوالي 60% من 2400 طالب مسجلين في جامعة غالب في كابل، وهي واحدة من العديد من الكليات الخاصة التي أُنشئت في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين.وأعيد فتحها هذا الأسبوع بموجب قواعد طالبان الجديدة، مع توجيه النساء والرجال للحضور في أيام بديلة، حضرت 21 طالبة فقط.