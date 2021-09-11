نددت منظمات حقوقية يمنية بالاستهداف الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة للأعيان المدنية في المملكة واليمن وآخرها استهداف ميناء المخا اليوم (السبت)، مؤكدين أن هذا العمل تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين والجهود الدولية لإغاثة اليمنيين.ودانت منظمة ميون لحقوق الإنسان الهجوم على ميناء المخاء بأشد العبارات، موضحة أن هذا الهجوم غير مبرر واستهدف ميناء مدنيا ومخازن لشحنات الإغاثة وتسبب في إتلاف كمية من المعونات الإنسانية المجهزة لتوزيعها على النازحين.وقالت المنظمة: «الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً غير محمود العواقب على المستوى الإنساني في الساحل الغربي لليمن الذي يشهد أوضاعا إنسانية صعبة، كما أنه يؤكد على عدم تنفيذ الحوثي التزاماته بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى اليمن ويعارض المطالب التي أطلقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس جوتنبرغ في إحاطته لجلسة مجلس الأمن الدولي التي لم يمض على انعقاده 24 ساعة».بدورها، وصفت منظمة سام للحقوق والحريات اليمنية الهجوم بـ(الانتهاك الصارخ للقانون الدولي) الذي يحمي المنشآت المدنية، معربة عن إدانتها للهجوم الإرهابي على ميناء مدني.وكانت مليشيا الحوثي استهدفت ميناء المخا صباح اليوم أثناء افتتاحه من قبل الحكومة الشرعية بـ4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة مفخخة تمكنت خلالها القوات المشتركة من إسقاط طائرتين مهاجمتين، وتسبب القصف في تدمير مخازن للإغاثة الإنسانية.