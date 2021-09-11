أكد نائب ا لرئيس اليمني الفريق ركن علي محسن صالح الأحمر، أن الهجوم الإرهابي على ميناء المخا يكشف للعالم مجدداً استغلال الحوثي السيئ لاتفاق استوكهولم ومزايدته المتكررة بالجانب الإنساني. وشدد على أن الهجوم الإرهابي الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على الميناء المدني وأحد الموانئ البحرية المدنية، جريمة مدانة ومستنكرة وتوضح مخطط المليشيا في قتل أرواح المدنيين ومقدرات اليمنيين والبنى التحتية والمساعدات الإغاثية.وقال الأحمر خلال اتصال هاتفي برئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز اليوم (السبت)، إن الهجمات الإرهابية الحوثية والتصعيد باتجاه المنشآت الحيوية في بلادنا والمملكة واستهداف المدنيين، بمثابة تحدٍ واضح واستهتار بكل الجهود الدولية والأممية التي بذلت والتي ستُبذل مستقبلاً من أجل السلام، داعياً المجتمع الدولي لإدانة الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزاءها باعتبار ذلك هو الخيار الفعلي لتخفيف معاناة اليمنيين وإحلال السلام وليس الصمت عن الجرائم الحوثية.وثمن نائب الرئيس اليمني الدور الأخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لما من شأنه ردع مشروع إيران التخريبي وإفشال مخططها التدميري في اليمن والمنطقة.