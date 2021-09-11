فرض مسلحون من قبائل أرحب حصاراً على المنطقة العسكرية الخامسة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، وسط توتر شديد على خلفية مقتل نجل الزعيم القبلي نبيل ردمان على أيدي عناصر انقلابية خلال دورية في أحد النقاط في شارع النصر بمنطقة سعوان وسط العاصمة أمس (الجمعة).وأفادت مصادر محلية بأن مجاميع قبلية فرضت منذ ليل (الجمعة / السبت)، طوقا حول محيط المنطقة العسكرية الخامسة الحوثية، وطالبت بتسليمهم قتلة أيمن ردمان نجل أحد زعماء قبائل أرحب، مهددين باقتحام المنطقة في حال عدم الاستجابه لمطلبهم خلال 24 ساعة كمهله نهائية.ووصفت مصادر قبلية وسكان محليون، الوضع بأنه «شديد التوتر»، مؤكدة أن مجموعات قبلية مدججة بالسلاح تتوافد بشكل مستمر إلى العاصمة، ورجحت المصادر أن تشهد الساعات القادمة اشتباكات بين المليشيا والقبائل في حالة عدم تقديم القاتل للقضاء.وذكرت المصادر أن القتيل طالب جامعي يدرس في كلية الهندسة وكان يقود سيارته الخاصة حينما اعترضته دورية حوثية في إحدى النقاط وأطلقت عليه النار، وأردته قتيلا.