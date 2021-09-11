أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن منفذي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة لم ينجحوا في تقسيم دولنا وفي جعلنا نتخلى عن قيمنا أو جعلنا نعيش في خوف دائم، ولم يتمكنوا من زعزعة الإيمان بالحرية والديموقراطية. وقال الزعيم المحافظ في رسالة مسجلة عرضت اليوم (السبت) في حديقة لندن الأولمبية خلال فعالية مخصصة لإحياء ذكرى المأساة. «بينما فرض الإرهابيون عبء الحزن والمعاناة، وفي حين أن التهديد مستمر اليوم، يمكننا القول الآن إنهم لم ينجحوا في زعزعة إيماننا بالحرية والديموقراطية».وعن الهجمات التي أودت بحياة 67 بريطانيًا، قال «واقع أننا نجتمع اليوم - في الألم ولكن أيضا في الإيمان والتصميم - يُظهر فشل الإرهاب وقوة الروابط التي توحدنا».وتطرق جونسون إلى عودة حركة طالبان إلى السلطة في كابول، بعد 20 عاما على إطاحتها من جانب الولايات المتحدة التي اتهمتها بإيواء زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قُتل في مايو 2011 في باكستان.