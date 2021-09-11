أعلن قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح اليوم (السبت)، إفشال القوات المشتركة مخطط 11 سبتمبر الحوثي الإيراني لتدمير ميناء المخا أقدم موانئ البحر الأحمر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكداً أن مليشيا الموت ترسل أدوات الدمار ويتخطفها الرجال قبل أن تحقق أهدافها. وكتب صالح في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «تفقدت مرافق ميناء المخا وتأكدت من فشل مخطط 11 سبتمبر الحوثي الإيراني الذي أراد مسح مشروعنا الوطني المتمثل في إحياء أقدم موانئ البحر الأحمر وإعادته للجاهزية لخدمة اليمن واليمنيين».من جهته، قال مدير الميناء الدكتور عبدالملك الشرعبي، إن المليشيات الحوثية الإجرامية استهدفت الميناء بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وهناجر الميناء وإلحاق أضرارا متعددة داخل الميناء، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية. ولفت إلى أن الترتيبات كانت جارية اليوم لإعادة تشغيل الميناء بشكل رسمي بحضور وفد حكومي من وزارة النقل والجمارك والزراعة وعدد من ممثلي الوزارات والمكاتب الحكومية.وأكد الشرعبي أن قصف الميناء المدني يعد عملاً إجرامياً من قبل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً التي تسعى إلى تعطيل الميناء بعد أشهر من إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التي أشعلتها وبداية استقبال السفن التجارية.