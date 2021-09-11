كشفت مصادر يمنية حملة اعتقالات واسعة نفذتها مليشيا الحوثي في عدد من المساجد في مختلف مديريات محافظة إب، مؤكدة استهداف أئمة وخطباء المساجد والدعاة. وأفادت المصادر بأن المليشيا داهمت عددا من المساجد في مديريات جبلة ومشورة وقبضت على عدد من الدعاة أثناء إلقائهم محاضرات دعوية معتدلة بعيداً عن الأفكار الطائفية التي تشدد على نشرها مليشيا الحوثي وتدعو إلى التفرقة والعنف والتطرف.وينشط منذ عقود عدد من الشباب اليمنيين المتطوعين للدعوة والإرشاد داخل المساجد، معتمدين مبدأ الوسطية والاعتدال بعيداً عن التزمت والتطرف، إلا أن المليشيا ترفض ذلك وترى أنه يعارض منهجها الطائفي المتطرف.في غضون ذلك، كشف المحامي اليمني عبدالمجيد صبره ضغوطا حوثية على المحكمة الخاضعة لسيطرتها لإعدام عدد من المختطفين والأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بينهم عدد من المتهمين زوراً بالوقوف وراء مقتل رئيس المجلس السياسي الانقلابي السابق صالح الصماد في قصف للتحالف العربي في الحديدة. وأكد أن تغريدة محمد علي الحوثي دليل على وجود ضغوط لإعدام المختطفين.وكان رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية» محمد علي الحوثي قال في تغريدات: «أخبرني رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيتم رفع الحكم ضد قتلة الصماد خلال يومين، وبفارغ الصبر ننتظر التنفيذ». وأصدرت مليشيا الحوثي أحكاما بالإعدام على16 مختطفاً بعد أن لفقت لهم تهماً كاذبة، منها المشاركة في اغتيال الصماد، كما أصدرت حكماً بالإعدام على 4 صحفيين بتهمة تأييد الحكومة الشرعية.