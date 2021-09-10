توقع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي اندلاع حرب شاملة بين بلاده وروسيا بالتزامن مع إعلان موسكو عن إتمام بناء مشروع خط أنابيب «السيل الشمالي-2». وحذر من أنه في حال تطورت الأوضاع بهذا الشكل، فسيكون ذلك أكبر خطأ ترتكبه روسيا.وردت موسكو على تصريح الرئيس الأوكراني قائلة على لسان المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف: «لن ننجر للخوض في أحاديث وسيناريوهات مروعة. الكرملين ينظر بأسف إلى تصريح زيلينسكي».وحول ما إذا كان الكرملين يرى خطرا بعد تصريحات الرئيس الأوكراني، قال بيسكوف: «مع الأسف.. نحن لا نريد الانغماس في أي توقعات مروعة».وأعلنت شركة الغاز الروسية «غازبروم» اليوم (الجمعة) الانتهاء بشكل كامل من مشروع «السيل الشمالي-2» في تحد واضح للولايات المتحدة الأمريكية.ورغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات، أعلنت موسكو الانتهاء من مشروع السيل الشمالي 2، وهو مشروع مد أنبوب غاز طبيعي يبلغ طوله 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.