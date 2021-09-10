كشف وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي أن معدل وفيات كورونا أعلى من معدل قتلى الحرب العراقية الإيرانية، إذ توفي نحو 113 ألف شخص خلال عام ونصف العام من انتشار الجائحة، فيما قتل نحو 230 ألفا إلى 240 ألفا خلال 8 سنوات من الحرب.لكن مؤسسات مثل منظمة النظام الطبي الإيراني قدرت عدد ضحايا كورونا في إيران بنحو 3 إلى 4 أضعاف الإحصاءات الرسمية التي تنشرها السلطات يوميا، وبهذا يقدر العدد التقريبي للضحايا في الأشهر الـ18 الماضية ما بين 340 إلى 450 ألف شخص، وهو حقا ضعف عدد ضحايا الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات.ووصف حصيلة الوفيات اليومية البالغ عددها 600 بأنها «مأساة كبيرة»، زاعما أن خطورة أزمة كورونا ستنخفض في الأشهر القادمة.وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري اليوم (الجمعة) آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، مؤكدة تسجيل 26821 إصابة جديدة، ووفاة 505 أشخاص، خلال الـ24 ساعة الماضية.وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفايروس في أنحاء إيران 5.237.799، فيما ارتفعت الوفيات إلى 112.935 حالة.يذكر أن وزير الصحة الجديد الذي يحاول تحميل مسؤولية الكارثة التي حلت بإيران إلى سياسات حكومة حسن روحاني، وقع قبيل توزيره على رسالة تدعم حظر استيراد لقاح كورونا من بريطانيا والولايات المتحدة تأييدا لموقف المرشد علي خامنئي.وأفاد تقرير لمصلحة الجمارك الإيرانية اليوم بأنه تم استيراد نحو 47 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى إيران خلال الأشهر الستة الماضية، 80٪ من لقاح سينوفارم المنتج في الصين.