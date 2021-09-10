توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، مهددا بالتحرك ضدها في حال فشل العالم في التصدي لها. وأكد في مقابلة أوردتها وكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم (الجمعة) أن العالم بحاجة إلى خطة بديلة لمواجهة طهران. وشدد لابيد على أن تطوير إيران قدراتها النووية أمر يقلق دول الشرق الأوسط. ولفت إلى أنه يجب أن يفهم الناس أنه إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فإن سباق التسلح النووي سيبدأ في الشرق الأوسط. وحذر من أنه «سيكون هناك ما يمكن تسميته مظهرا من مظاهر التدهور التدريجي للوضع في المنطقة إذا حصلت إيران على أسلحة نووية»، مشددا على ضرورة التأكد من أن هذا لن يحدث أبدا.وكان وزير خارجية إسرائيل، الذي يزور موسكو، حذر من أنه لن يكون هناك استقرار في سورية طالما تتواجد فيها إيران، مؤكدا أن برنامج إيران النووي مشكلة خطيرة في المنطقة. وأكد أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تموضع إيران عند حدودها الشمالية، وعلى العالم منع حصول إيران على ترسانة نووية، وإذا فشل ستحتفظ إسرائيل بحرية التصرف.وأجرى لابيد مباحثات في العاصمة موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وهو أول لقاء بين الطرفين بعد تعيينه وزيرا لخارجية إسرائيل.