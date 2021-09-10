قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ2261 مستفيداً خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس 2021، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1110 مستفيدين، وقسم الملاحظة 21 شخصا، وعيادة التنويم 20 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ1110 أشخاص.

كما راجع قسم المختبر 383 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1110 مرضى، وقسم التوعية والتثقيف 330 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، و3 حملات للرش اليرقي ومثلها للرش الضبابي.