دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمحافظة مأرب توزيع مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين المتضررين من مديرية رحبة بمأرب.

وشملت المساعدات المقدمة 100 خيمة، و200 بطانية، و80 بساطا، إضافة إلى 500 سلة غذائية.

وأشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بالدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في الحد من معاناة النازحين بمحافظة مأرب، داعيا كل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لإغاثة المحتاجين في المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنازحين في مختلف المحافظات اليمنية ومنها محافظة مأرب.