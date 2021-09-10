نشرت الشرطة الإسبانية مقطع فيديو عبر حسابها في «تويتر» معلنة اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال في مدريد أمس (الخميس)، الهارب منذ 2019 والمطلوب للولايات المتحدة، إذ وافقت السلطات الإسبانية على تسليمه لأمريكا.

ووفقا لمواقع إخبارية، فقد اتهمت الولايات المتحدة كارفاخال بارتكابه جريمة تهريب مخدرات، ليتم اعتقاله في عام 2019، ثم تم إطلاق سراحه مؤقتا ولاذ بالفرار بعد علمه باعتزام السلطات تسليمه للولايات المتحدة، ليتم اعتقاله مجددا مساء أمس في عملية مشتركة مع إدارة مكافحة المخدرات، إذ تم الدخول إلى المبنى الذي كان يختبئ فيه بإذن قضائي، بالتعاون مع وحدة التدخل بالشرطة.

وهوغو كارفاخال جنرال فنزويلي متقاعد وأحد المقربين من الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

يذكر أن مجلس الوزراء الإسباني كان قد وافق في شهر مارس 2020 على تسليم الجنرال الفنزويلي السابق إلى الولايات المتحدة لمحاكمته على جرائم تتعلق بتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة