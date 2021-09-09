أعلن أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقد القمة العربية القادمة في موعدها خلال مارس القادم بالجزائر بحضور ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية.

وأضاف أبو الغيط، ردا على سؤال بشأن إمكانية عودة سورية إلى الجامعة العربية، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية العرب في دورته الـ156 اليوم أن هناك بعض الأطراف العربية تتحدث عن الرغبة في فتح الحوار بشأن سورية، والسماح لها بالعودة إلى الجامعة العربية، موضحًا أن من المبكر التحدث بشأن عودة سورية.

وأشار أبو الغيط إلى أن قمة بغداد للتعاون والشراكة، تمثل خطوة مهمة لدعم سيادة العراق، وإبعاده عن التجاذبات المختلفة، لافتا إلى ضرورة عدم تدخل الأجانب وإنهاء الطائفية والحفاظ على أمنه.