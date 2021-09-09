أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية اليوم (الخميس) توثيقها 3624 انتهاكاً حوثياً بحق المدنيين، فيما بلغ إجمالي الضحايا الذين سقطوا بسببها 4642 ضحية.

وأكدت اللجنة في تقريرها التاسع الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 1 أغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021، أنها استمعت لـ10872 شاهدا ومبلغا وضحية، واطلعت على 15,920 وثيقة، ومراجعة وتحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو، موضحة أن تقريرها تحقق من 869 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 1293 ضحية، فيما بلغ إجمالي القتلى المدنيين 435، بينهم 63 طفلاً و43 امرأة، و858 جريحا مدنيا، بينهم 179 طفلاً و90 امرأة.

واتهمت اللجنة مليشيا الحوثي بالوقوف وراء 130 حالة زراعة ألغام فردية، نتج عنها 61 قتيلاً، بينهم 11 طفلاً و8 نساء و89 جريحاً بينهم 17 طفلاً و6 نساء.

وأشار التقريرإلى أن اللجنة رصدت 132 حالة ادعاء بتجنيد حوثي للأطفال، إضافة إلى 32 واقعة اعتداء حوثي على أعيان ثقافية وتاريخية، و13 واقعة استهداف للطواقم الطبية والمنشئات الصحية.

ولفت البيان إلى أن اللجنة تحققت من 76 ادعاء بالقتل خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى 1219 اعتقال تعسفي واختفاء قسري بالإضافة إلى 86 حالة تعذيب ومعاملة لاإنسانية ومهينة.

وأفادت اللجنة بأن فريقها وثق 40 عملية تفجير حوثي للمنازل، إضافة إلى 40 نوعاً من الانتهاكات أبرزها قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء، وقضايا النساء.

وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في توصياتها، مليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ضد المدنيين، مشددة على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف الانتهاكات الحوثية وتحقيق العدالة للأطراف المتضررة.