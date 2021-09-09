رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وبحث الاجتماع تعزيز التنسيق المشترك لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وناقش الاجتماع أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم، كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

يذكر أن اجتماع اللجنة عقد بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر.

من جهة ثانية، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ(156) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بمقر الجامعة في القاهرة.

وجرى خلال الاجتماع، إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، كما جرى مناقشة تعزيز العمل والجهود المشتركة على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وطالب اجتماع اللجنة العربية، المجتمع الدولي بالوقوف بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأعراف والقوانين الدولية.

وبحث اجتماع اللجنة العربية تكثيف الجهود المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق.

يذكر أن اجتماع اللجنة العربية، شارك فيه وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامر، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تونس عثمان الجارندي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي.

كما شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، في القاهرة، في اجتماع اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، برئاسة وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وناقشت اللجنة العربية الوزارية، أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأهمية احترام سيادة الدول وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر.