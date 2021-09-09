ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجهود التي يبذلها مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين، الذي يتبناه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التي تكللت بتخريج الدفعة الثالثة من الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي الإرهابية، وزجت بهم بلا رحمة في خطوط النار، وتمت إعادة تأهيلهم عقليا ونفسيا لإدماجهم في المجتمع.

وقال إن الأطفال المشاركين في حفل التخرج الذي أقيم بمدينة مأرب هم جزء من الأطفال المستفيدين من برنامج إعادة التأهيل، فيما تجنب البقية المشاركة في الاحتفالية أو الظهور عبر وسائل الإعلام خشية أن تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية بالانتقام من أهاليهم، أو الترصد للإيقاع بهم بعد عودتهم إلى منازلهم.

وأوضح أن نجاح تجربة مركز الملك سلمان في إعادة تأهيل الأطفال المجندين عبر منهجية مكتوبة ومدروسة وبرامج وورش عمل وعمليات تقييم وتطوير مستمرة بمشاركة خبراء أجانب، يمثل تجربة متفردة عالميا ويمكن الاستفادة منها لتأهيل الأطفال المجندين في الحروب والمؤدلجين عقائدياً ضمن التنظيمات الإرهابية.