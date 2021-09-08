أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل عشرات المسلحين الحوثيين وتدمير مخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في مطار تعز وقاعدة طارق بن زياد ومعسكر الدفاع الجوي وجبل أمان ونقطة الأمن الوقائي شرق المحافظة، في قصف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم (الأربعاء).وأوضح الناطق باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للمليشيات في جبل أومان، و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية ومعسكرا للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة. ولفت إلى أن الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافا لمليشيا الإرهاب ودمرت مراكز تخطيط وعمليات وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية، مرجحاً مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.وأكد البحر ان مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية من بينها قيادات كبيرة وميدانية، فضلا عن تدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية، فيما قال شهود عيان، إن المليشيا ظهرت في حالة ارتباك كبير وشوهدت عشرات سيارات الإسعاف تخرج من المواقع المستهدفة، وتنقل الضحايا إلى مستشفيات في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز. وأفاد بأن المليشيا لم تكن تتوقع أي هجوم خصوصاً أن مواقعها شهدت تهدئة كبيرة طوال عامين ولذا حولتها إلى مخازن للأسلحة الباليستية ومراكز قيادة يتواجد فيها خبراء إيرانيون ومواقع لإطلاق الصواريخ.في غضون ذلك، تحدثت مصادر عسكرية في مأرب عن مقتل أكثر من 70 مسلحاً حوثياً خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم قيادات ميدانية كبيرة، وأكدت أن معارك عنيفة تشهدها جبهات الكسارة والمشجح وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا.ولفتت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت عددا من الضربات الدقيقة ودمرت عددا من الآليات والأسلحة بما تحمله من أفراد بينهم قيادي حوثي متورط في قتل الرئيس السابق علي صالح يدعى أبو شهيد الجرادي.وفي مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والمليشيا الحوثية التي حاولت اليوم تنفيذ هجوم على مواقع القوات الحكومية. وأفاد المركز الإعلامي العسكري للقوات المشتركة، أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيا الموالية لإيران صوب مدينة حيس من محورين وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية بعد فرارها.