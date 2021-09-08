جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن أمن مصر مرتبط بأمن الخليج العربي. ونوه السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم (الأربعاء) ، بالدور الهام الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. وأكد حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة البلدين، والأمة العربية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن وزير خارجية الكويت نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الإستراتيجي والمحوري، الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، ومساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.وكان الرئيس المصري أكد خلال مشاركته في مؤتمر بغداد ولقائه برئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، على خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية.ودعا إلى ضرورة التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.