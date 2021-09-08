تواصل مليشيا الحوثية حربها على الفنانين والمثقفين في اليمن، إذ خطفت اليوم (الأربعاء) المطربين يوسف البدجي ويحيى صعصعة على خلفية إقامتهما حفلات غنائية وبرامج فنية. وأكدت أسرة الفنان البدجي في بيان على صفحته في «فيسبوك» أن المليشيا الحوثية اختطفت نجلها من أمام منزله في العاصمة صنعاء، مرجعة أسباب الخطف إلى إدارته برنامجاً فنياً في أحد التلفزيونات اليمنية.ويلجأ الكثير من الإعلاميين والمثقفين والفنانين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثي إلى إنتاج برامج وبيعها على تلفزيونات خاصة ومؤيدة للشرعية وهو ما يثر غضب المليشيا التي تمارس سلوك تنظيمي «القاعدة» و«داعش» ليس على المستوى العسكري بل أيضاً في مضايقاتها وابتزازها اليمنيين.وفي محافظة حجة، أكدت مصادر محلية اختطاف المليشيا الفنان يحيى صعصعة بعد إحيائه أحد الأعراس في مديرية كحلان عفار بالمحافظة.يأتي ذلك بعد أسبوع من اعتقال المليشيا الفنان أصيل أبو بكر أثناء إقامته حفل زفاف في صنعاء واحتجازه 24 ساعة في السجن وإطلاقه بعد تقديم ضمانات بعدم ممارسة مهنة الفن في الأعراس والمناسبات.وكانت المليشيا الحوثية اعترفت عبر موقع الإعلام الأمني أنها اختطفت خلال شهر محرم 162 مدنياً متهمة إياهم بتأييد الحكومة الشرعية.