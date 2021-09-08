أنقذت العناية الإلهية حي الشرابية الشعبي شمال العاصمة المصرية القاهرة اليوم (الأربعاء)، من كارثة محققة بعد اشتعال حريق هائل في 12 مخزناً للأخشاب، وأدى ارتفاع ألسنة النيران التي غطت سماء المنطقة نحو خمس ساعات إلى حالة من الذعر والهلع بين الأهالي بسبب شدة النيران وكثافة الأدخنة، وسادت حالة من الكر والفر بسبب الحريق الهائل، وهرول الأطفال والسيدات من نومهم إلى الشوارع لارتفاع ألسنة الأدخنة التي كادت تصيبهم بالاختناق، والتهمت النيران محتويات المخازن دون وقوع إصابات.وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بعد أن دفعت بـ 25 سيارة إطفاء ونحو 100 من رجال الأطفال والإنقاذ الذين نجحوا في التعامل مع ألسنة اللهب، وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا حول الحريق لمنع امتداد خطره والحد من خسائره، وفصلت الأجهزة المعنية الغاز والكهرباء عن المنطقة.وكشفت التحريات الأولية أن أغلب المحلات تفتقد لشروط الأمان والحماية المدنية، كما أدت مساهمة الأهالي في حمل الأخشاب بعيداً عن مكان الحريق في تقليل الخسائر. وأظهرت تحقيقات النيابة الأولية أن الخسائر تجاوزت 10 ملايين جنيه، فيما يواصل رجال المعمل الجنائي المعاينة والفحص، واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان، وأكدوا أنهم لا يعلموا شيئا عن مصدر النيران أو أسبابها.وأضاف شهود عيان أنهم فوجئوا بصراخ واستغاثات العاملين بالمخازن مع تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب، فحاولوا السيطرة عليه في بادئ الأمر لكنهم فشلوا فأبلغوا الأجهزة المختصة التي نجحت في إخمادها.