شارك رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا، وهو المؤتمر الذي ضم حشداً رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية من مختلف دول ومناطق العالم.

وأكد العسومي على أن البرلمان العربي كان حريصا على أن يكون متفاعلا تجاه مختلف القضايا المطروحة للنقاش، سواء من خلال مشاركة وفد البرلمان العربي في المؤتمر، أو من خلال المشاورات الثنائية التي أجراها رئيس البرلمان على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية الأجنبية، وبعض رؤساء المنظمات البرلمانية الإقليمية، حيث تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، حتى تكون وجهة النظر العربية حاضرة في هذا المحفل البرلماني العالمي.

من جانبه، أكد النائب عساف أبوثنين، أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا الملحة على الساحة الدولية والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، والتي يستطيع البرلمانيون أن يكون لهم دور فعال في مناقشتها وطرح الحلول بشأنها.

وناقش المؤتمر خمسة موضوعات رئيسية هي، تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي، والاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، ومكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، وإلغاء القوانين التي تميّز النساء والفتيات، والموافقة البرلمانية والمراجعة المنتظمة لتدابير الطوارئ التي تفرضها الحكومات.

من جهة أخرى، شكل البرلمان العربي وفداً لمتابعة الانتخابات البرلمانية في المملكة المغربية، المقرر إجراؤها في الثامن من سبتمبر الجاري، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية.

وأكد النائب هزاع القحطاني عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى السعودي، حرص البرلمان على المشاركة في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية، مشيراً إلى أن البرلمان العربي وضع خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة في مختلف مراحلها.

وأوضح أن الوفد سيقوم بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير لرئيس البرلمان العربي يتضمن مرئيات وملاحظات الوفد المشارك في متابعة العملية الانتخابية، والذي سيتم إرساله إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.