سيطر الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء)، على مواقع إستراتيجية في جبهتي الكسارة وأطراف المشجح في مأرب بعد تنفيذه هجوماً معاكسا بإسناد من تحالف دعم الشرعية براً وجواً. وأفاد المركز الإعلامي للجيش، بأن قوات خاصة تمكنت من محاصرة مجاميع حوثية عبر عملية التفاف ناجحة بعد إفشال هجوم للمليشيا حاولت اختراق الجبهات.وكان الجيش الوطني أعلن مقتل قائد اللواء 314 الحوثي نائف العوسجي في كمين بجبهة الكسارة خلال الساعات الماضية مع عدد من مرافقيه. وأوضحت إحصاءات موثقة مقتل 246 حوثياً بينهم 137 قيادياً خلال شهر أغسطس الماضي، غالبية الضحايا من الأطفال.وكشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ»، أن قيادات حوثية رفعت تقريراً إلى زعيم المليشيا تطالبه بإيجاد حل للمواجهات في مأرب، محذرة من أنها أصبحت مصدر استنزاف للمليشيا في ظل العجز عن تحقيق أي تقدم.من جهة أخرى، أكد رئيس الأركان اليمني صغير عزيز، أن الضربات التي تلقاها الحوثي أخيرا على يد الجيش والمقاومة ورجال القبائل بدعم طيران تحالف دعم الشرعية ألحقت بالمليشيا هزيمة معنوية ومادية كبيرة، ولفت إلى أن نتائجها ظهرت في الميدان خلال الانكسارات التي منيت بها في جميع الجبهات.وقال عزيز أثناء حفل تخرج دفعات جديدة من دورتي القناصين وأمن وحماية شخصيات في مأرب اليوم، «إن معاناة اليمنيين لن تطول أكثر مما مضى وأن النصر على دعاة الموت والإرهاب آت لا ريب فيه»، مضيفاً أن مليشيا الحوثي الإرهابية تراهن اليوم على الدعم الشامل والقوي من نظام الملالي في إيران ونحن نراهن على عدالة قضيتنا وإرادة شعبنا وشجاعة أبطالنا في الميدان.وعبّر رئيس الأركان عن الشكر والتقدير لقيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة مستمرة للجيش الوطني في معركته ضد مشروع الإرهاب والدمار الذي تقوده مليشيا الحوثي الإيرانية.