شدد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، على أن عصابات التنظيم الإرهابي لم تعد قادرة على احتلال أي أرض في العراق، لافتا إلى أنه لم يلحظ أي مؤشر على عودة هذه العصابات.وقال الناطق باسم التحالف الدولي العقيد واين مارتو، اليوم (الثلاثاء)، إن عصابات داعش الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني، كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدنٍ مقارنة مع تنظيم القاعدة العام 2010، مضيفا أن «داعش ينفذ هجماته عندما تحين الفرصة له».ولفت إلى أن القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي يعملان بشكل استباقي على اعتراض وتدمير خلايا داعش النائمة والمخابئ وأماكن تواجدها ومعسكراتها المؤقتة والموارد المالية والنيل من قادتها الرئيسيين. وأكد مارتو أن التحالف سيستمر في دعم القوات العراقية، وأنه في حال طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوة الجوية للتحالف فإنها ستدعمه. وأفاد بأن التنظيم هُزم إقليمياً وتدهورت قيادته وشبكته وموارده بشكل كبير، موضحاً أنه لم يعد قادراً على احتلال أي أرض في العراق وسورية بشكل مستدام. وأكد أنه طالما هذه العصابات لا تزال تشكل خطراً واضحاً وقائماً على أمن العراق وشمال شرق سورية، فسيواصل التحالف ضربها.وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أعلن مقتل مفرزة كاملة لعناصر داعش في كركوك. وقال إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن وبأسلوبه التكتيكي الحديث من قتل مفرزة كاملة لعناصر داعش كانت تحاول التعرض لقواطع مُرابطات القوات الأمنية في كركوك.