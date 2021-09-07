في وقت يترقب العراقيون الانتخابات المقررة في أكتوبر، توقعت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، أن يكون هذا الاستحقاق مختلفا «خصوصا أن أحدا لا يريد تكرار الأحداث».وأعلنت خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، دعم المنظمة الدولية لانتخابات عراقية ذات مصداقية على نطاق واسع مع اعتماد تدابير إجرائية لعدم حصول عمليات تزوير.وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد أوضحت أن عدد موظفي الأمم المتحدة خمسة أضعاف ما كانت عليه في الانتخابات السابقة، ولديها أكثر من 130 خبيرا موجودا في البلاد من أجل المراقبة والمساعدة الانتخابية. وأكدت جدية الحكومة العراقية في إجراء الانتخابات بموعدها، لافتة إلى أنه لا يمكن تأجيل هذا الاستحقاق أو التراجع عن موعده قبل 5 أسابيع منه. ولفتت إلى أنه في عام 2019 خرجت احتجاجات واسعة، وكان مطلبها الأساس انتخابات مبكرة ونزيهة، لكن الانتخابات جرت بصعوبة. وشددت بلاسخارت على أهمية الانتخابات، لكنها اعتبرت أن الأهم يأتي بعدها لا سيما تشكيل الحكومة.وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد ألا تأجيل للانتخابات، مشددا على أهمية هذا الاستحقاق لمستقبل البلاد. وحذر في أكثر من مناسبة من أن هناك من يخشى نتائج تلك الانتخابات، ويحاول إشاعة اليأس في نفوس المواطنين، ودفعهم إلى عدم المشاركة.