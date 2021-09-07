فرقت عناصر طالبان اليوم (الثلاثاء)، عشرات الأشخاص الذين تظاهروا في كابل ضد تدخل باكستان في شؤون أفغانستان، وأفاد شهود عيان، أن نحو 70 شخصا معظمهم من النساء تجمعوا خارج مقر السفارة الباكستانية، رافعين لافتات وسط هتافات مناهضة لما اعتبروه تدخل إسلام أباد التي لطالما اتّهمت بإقامة علاقة جيّدة مع حركة طالبان.وزار رئيس الاستخبارات الباكستانية فايز حميد، في كابول نهاية الأسبوع، حيث التقى مسؤولين من حركة طالبان.وقال صحفيون محليون، إن عناصر طالبان أطلقوا الرصاص في الهواء لتفريق الحشد بعد يوم من إعلان الحركة سيطرتها الكاملة على أفغانستان. وأكدت طالبان أنها انتصرت في المعركة الرئيسية للسيطرة على وادي بنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لحكم الحركة.