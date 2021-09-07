كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن طالبان تعهدت مجددا بالسماح لعدد من الأفغان بالمغادرة بحرية. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من الدوحة برفقة وزير الدفاع لويد أوستن: أجرينا اتصالات مع طالبان في الساعات الأخيرة لتسهيل خروج حملة الوثائق القانونية.

وأضاف أن طالبان أبلغتنا بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية، لافتا إلى أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهدها. وأعلن دعم الإدارة الأمريكية للجهود الرامية إلى إعادة فتح مطار كابول باعتبارها مسألة تحظى بأهمية كبرى للمجتمع الدولي. وأعرب عن شكره لقطر لمساهمتها في إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان، واستقبالها لعدد منهم أيضا. وأوضح أن خطوة نقل العمليات الدبلوماسية من أفغانستان إلى الدوحة كانت ضرورية.

فيما شدد وزير الدفاع لويد أوستن، على أن بلاده مستمرة في مواجهة دعم إيران للإرهاب والمجموعات المسلحة في المنطقة.

وتناقش الزيارة الأمريكية إعادة فتح مطار كابول المغلق وهو ما يعتبر أولوية لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة وإجلاء من تبقى من الأفغان، إذ لم يتبق أمام الساعين إلى الخروج سوى الطرقات البرية، لاسيما عبر باكستان أو إيران التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع واشنطن.