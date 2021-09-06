على رغم أنه يوصف بالسجن الأشد حراسة في إسرائيل، تمكّن 6 أسرى فلسطينيين من الهرب من «سجن الجلبوع» المحاذي لمدينة بيسان صباح اليوم (الاثنين) عبر نفق تحت الأرض. وأفادت المعلومات بأن الأسرى الستة من جنين، وقد يكونون نجحوا في الدخول إلى شمالي الضفة الغربية.وينتمي 5 منهم إلى حركة الجهاد الإسلامي وهم: مناضل يعقوب انفيعات، محمد قاسم عارضة، يعقوب محمود قادري، أيهم نايف كممجي، ومحمود عبد الله عارضة، بينما السادس وهو زكريا زبيدي، فهو قيادي سابق بجماعة تابعة لحركة فتح (كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين).وأوضح موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي أن المعتقلين الفارين يقضون عقوبة السجن المؤبد.وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن الستة كانوا معاً في زنزانة واحدة وحفروا نفقاً إلى خارج السجن شديد الحراسة الواقع في شمال إسرائيل.وبحسب التحقيقات الأولية لمصلحة السجون الإسرائيلية، فإن الأسرى تمكنوا من الهرب في ساعة مبكرة من الليلة الماضية. وقدرت صحيفة «هآرتس» طول النفق الذي حفروه بعشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.وسارعت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى إخلاء سجن الجلبوع من الأسرى ونقلهم إلى سجون ومعتقلات أخرى، تخوفا من وجود أنفاق إضافية.