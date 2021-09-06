دعت حركة طالبان الأفراد السابقين في القوات الأفغانية إلى الاندماج في نظام الحكام الجدد. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابول اليوم (الاثنين): إن القوات الأفغانية التي تلقت تدريبات في السنوات الـ20 الماضية سيُطلب منها الانضمام إلى الإدارات الأمنية إلى جانب أعضاء طالبان. وحذّر من أن أي تمرد ضد حكم طالبان «سيتلقى ضربة قاسية»، بعدما أعلنت الحركة في وقت سابق أنها استولت على وادي بنجشير، آخر معاقل المقاومة ضدها. وأضاف مجاهد أنه بعد السيطرة على بنجشير، صارت طالبان مسيطرة على الدولة بأكملها. وقال مجاهد إن الحركة «حساسة جداً إزاء حركات التمرد. كل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية. لن نسمح بتمرد آخر». وقال المتحدث إن نحو 200 شخص بينهم 30 قائدا من المقاومة في بنجشير استسلموا وتمت مصادرة أسلحتهم وذخائرهم.وفي سياق آخر، أكد المتحدث أنه سيتم الإعلان عن حكومة أفغانية جديدة قريباً، دون أن يحدد موعداً. وقال إن نظاماً مؤقتاً سيعلن أولاً للسماح بإجراء تغييرات. وتابع: «اتخذت قرارات نهائية، ونحن نعمل الآن على المسائل التقنية.. سنعلن الحكومة الجديدة حالما يتم حل المسائل التقنية».