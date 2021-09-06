كشفت وسائل إعلام كويتية عزم المؤسسة العسكرية إلحاق النساء بالخدمة العسكرية والدفاع عن البلاد . ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية الصادرة اليوم (الإثنين) عن معاون رئيس الأركان لهيئة القوة البشرية اللواء ركن الدكتور خالد الكندري قوله إن هناك دراسة وصفها بـ«الجادة» لدى الجيش للنظر في هذا الأمر، متوقعا إنجازها خلال العام الحالي.وأطلقت الكويت حملة «كن منهم» التي تهدف إلى جذب الكويتيين لـ«التطوع في الخدمة العسكرية والدفاع عن الوطن»، فيما نشر الجيش الكويتي عبر حسابه في «تويتر» اليوم فيديو لحملة «كن منهم»، التي تنظم في مجمع الأفنيوز.وأوضح متحدث باسم الجيش أن باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية مفتوح حتى تاريخ 18 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أن كل الوحدات تشارك في الحملة، ويتم التواصل المباشر بين منتسبي الجيش والشباب الكويتي لشرح آلية الالتحاق والتسجيل وتبيان واجبات ومهمات مختلف الوحدات، فضلا عن توضيح المسار التعليمي والتدريبي.ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية للالتحاق بالدفعة (49) بدءا من مواليد 10 مايو 1999 وحتى مواليد 31 ديسمبر 2000.وأعلنت الكويت في عام 2018 تأييدها ضم النساء للجيش، إذ قال وزير الدفاع آنذاك الشيخ ناصر الصباح إنه يؤيد انخراط المرأة في الجيش الكويتي، بعد ضمها لجهازي وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة.