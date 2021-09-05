ضبطت السلطات السودانية شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي قالت إنها جاءت عبر طائرة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء أمس (السبت). ونقلت صحيفة «السوداني» الصادرة اليوم (الأحد) عن عضو لجنة «إزالة التمكين» وجدي صالح قوله: «إن السلاح المضبوط يتبع الأمن الشعبي».ونقل موقع «سودان تريبيون» عن صالح تأكيده أن الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقا تحتوي على بنادق آلية، لافتا إلى أن جزءا من الشحنة «تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة».وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن مصدر الشحنة هو روسيا، وأنها وصلت لإثيوبيا منذ شهر مايو عام 2019 إبان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، مرجحاً أن يكون الأمن الشعبي هو المستفيد من هذه الشحنة، بحسب الموقع الإخباري.ويواجه السودان وإثيوبيا منذ أشهر توترات مستمرة على خلفية الحدود وتدفق آلاف الإثيوبيين الهاربين من تيغراي نحو الحدود السودانية، فضلا عن ملف سد النهضة الشائك الذي لا تزال المفاوضات بشأنه متعثرة منذ سنوات عدة.