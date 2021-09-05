استهدف انفجار مدينة عفرين شمال حلب اليوم (الأحد)، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، بحسب ما أعلنت قوات الدفاع المدني في شمال سورية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة أمام محل لبيع المحروقات، على طريق ترندة بحي الأشرفية. وأضاف أن الانفجار أدى لاندلاع حريق في محل بيع وقود، وحدوث أضرار مادية أخرى.من جهته، أعلن الدفاع المدني شمال سورية عبر «تويتر»، أنه تم إخماد النيران الناجمة عن الانفجار.وتخضع مدينة عفرين لنفوذ القوات التركية وفصائل ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي لأنقرة.وفي 19 يوليو الماضس، أكد المرصد وقوع انفجار بسيارة في مدينة عفرين الواقعة بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار مادية فقط.