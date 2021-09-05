أعلنت حركة طالبان سيطرتها على جميع مديريات ولاية بنجشير والاقتراب من الهيمنة على مركزها. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين اليوم (الأحد): إن قوات الحركة تسيطر على كل مناطق بنجشير تقريبا في الوقت الحالي. وكانت الحركة أعلنت سيطرتها على مديرية روخة، وتحرز تقدما باتجاه مدينة بازارك عاصمة ولاية بنجشير.من جهة أخرى، أكدت طالبان أنها تريد علاقات دبلوماسية قوية ورسمية مع ألمانيا، معربة عن أملها في الحصول على دعم مالي من برلين. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لصحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية الأسبوعية.ولفت إلى أن طالبان تأمل في الحصول على دعم مالي من ألمانيا، إضافة إلى المساعدات الإنسانية والتعاون في ما يتعلق بنظام الرعاية الصحية والتعليم والزراعة في أفغانستان.وأضاف مجاهد: من المؤسف أن ألمانيا تعاونت مع الأمريكيين خلال الحرب، لكن هذا الأمر تم التغاضي عنه الآن. وبحسب مسؤولين في ألمانيا، فإن هناك حاجة للمحادثات مع طالبان من أجل إخراج بقية الموظفين الأفغان السابقين الذين عملوا مع الألمان من البلاد.