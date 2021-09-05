اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك إيران بالوقوف وراء إعاقة جهود السلام وتدمير اليمن وإراقة الدماء والتسبب في كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم، مؤكداً في لقاء مع السفير الفرنسي جان ماري اليوم (الأحد) أن حكومته تتمسك بالسلام وحقن دماء اليمنيين وقدمت تنازلات في سبيل ذلك رغم التعنت الحوثي الرافض بتوجيهات من داعميهم في إيران.وأكد عبدالملك أن التصعيد العسكري للحوثيين واستهداف المدنيين والنازحين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية مؤشر على مضي المليشيا في حربها وعدم انصياعها لخيار السلام ما يتطلب موقفا دوليا حازما وواضحا من ذلك. وثمن الدعم الأخوي لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لليمن وشعبها، وما تقدمه من إسناد في معركة العرب المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني.ولفت رئيس الوزراء إلى أن حكومته ماضية بالتوازي مع معركتها العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفي خطتها لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة والحفاظ عليها.وتطرق اللقاء إلى الموقف الدولي الموحد للوصول إلى حل سياسي، ودعم المبعوث الأممي الجديد لإنجاز مهمته بما يؤدي الى إحلال السلام ووضع حد لمعاناة اليمنيين، والتنسيق المشترك في هذا الجانب بما في ذلك الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران لوقف هجماتها على المدنيين والنازحين في مأرب واستهداف الأعيان المدنية في المملكة.بدوره، جدد السفير الفرنسي التأكيد على موقف بلاده الداعم والمؤيد للحكومة الشرعية، وحرصها على إنجاح مهمة المبعوث الأممي بما يؤدي إلى الحل السياسي وإنهاء الحرب.